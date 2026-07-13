Фильм о Майкле Джексоне стал первым байопиком, собравшим более 1 млрд долларов в мировом прокате – ВИДЕО 

Биографический фильм «Майкл», посвященный жизни и творчеству легендарного американского певца Майкла Джексона, вошел в историю мирового кинопроката, став первым байопиком, преодолевшим отметку в 1 млрд долларов (около 1,702 млрд манатов) кассовых сборов.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Vulture.

По данным издания, мировые кассовые сборы картины достигли 1,001 млрд долларов, из которых 371,8 млн долларов (632,1 млн манатов) пришлись на Северную Америку, а еще 629,8 млн долларов (1,07 млрд манатов) - на международный прокат.

Благодаря этому «Майкл» стал не только первым биографическим фильмом, собравшим более 1 млрд долларов в мировом прокате, но и самым кассовым байопиком в истории, превзойдя «Оппенгеймера», а также самым успешным фильмом студии Lionsgate за все время ее существования.

Фильм режиссера Антуана Фукуа вышел в мировой прокат в апреле 2026 года. Главную роль исполнил Джаафар Джексон - племянник Майкла Джексона. Несмотря на неоднозначные оценки критиков, картина добилась выдающегося коммерческого успеха, установив сразу несколько кассовых рекордов.

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