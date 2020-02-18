Нигяр Арпадараи: Этот инцидент является очередным актом агрессии Армении против Азербайджана - ВИДЕО

~ 3 минуты на чтение 199

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана, член азербайджанской делегации в ПАСЕ Нигяр Арпадараи резко осудила армянскую провокацию, совершенную на государственной границе в Товузском районе АР.

Как сообщает 1news.az, Н.Арпадараи заявила:

«Четверо азербайджанских военнослужащих погибли в результате нападения армянских войск на Товузский район Азербайджана 12-13 июля 2020 года. Этот инцидент является очередным актом агрессии со стороны Армении против Азербайджана, продолжением политики оккупации и аннексии азербайджанских земель последних десятилетий.

Армения успешно избегает каких-либо осмысленных мирных переговоров с единственной целью отсрочки урегулирования конфликта и возвращения азербайджанских беженцев в свои дома, а также в попытке поддержать фактическую оккупацию части территории Азербайджана.

Хотелось бы напомнить о недавнем совместном заявлении главы делегации парламента ЕС и докладчиков по Армении и Азербайджану от 10 июня, четко определяющем нынешний статус «незаконной оккупации» азербайджанских территорий и осуждающем попытки закрепить результаты оккупации азербайджанских земель.

Я призываю международные организации, в частности, институты, призванные защищать мир, безопасность и права человека в Европе, активизировать свои усилия по достижению прочного и справедливого мира между Арменией и Азербайджаном».

Обращение адресовано Совету Европы, Европейскому парламенту, ОБСЕ, представительству Европейского союза в Азербайджане и другим международным структурам и их представителям.

Напомним, что 12 июля подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку нападения с применением артиллерии с целью захвата наших позиций на товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы. Военнослужащие азербайджанской армии, военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Вугар Лятиф оглу Садыгов и старший солдат Эльшад Дёнмез оглу Мамедов погибли при отражении нападения противника.

Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии солдат Хайям Магомед оглу Дашдемиров.

В ночь на 13 июля на товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы продолжалась напряженность.

Как сообщил ранее 1news.az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, в ходе ночных боев с применением артиллерии, минометов и танков точным огнем наших подразделений были уничтожены опорный пункт противника, артиллерийские установки, автомобильная техника и живая сила.

В бою погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Рашад Рашид оглу Махмудов.

В настоящее время оперативная обстановка находится под контролем наших войск. Вражеская сторона скрывает информацию о своих потерях.

Министерством обороны АР также распространено видео одного из ударов, по всей видимости нанесенного в ходе вчерашних боев до наступления темноты.

Тимур Рзаев

Читайте по теме:

На границе с Арменией идут боевые действия, есть потери с обеих сторон

Минобороны: «Противник, неся потери, был отброшен назад»

Вагиф Даргяхлы: «Попытки подразделений ВС Армении захватить позиции Азербайджанской армии были решительно пресечены»

Стали известны имена погибших при отражении атаки противника военнослужащих

Азербайджанская армия нанесла удар по опорным пунктам противника, есть погибший - ВИДЕО

Газета Israel HaYom: «Вооруженные силы Армении грубо нарушили режим прекращения огня и подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана»

МИД Турции: Армянская агрессия не останется безответной

Минобороны Азербайджана опровергает очередную дезинформацию Армении

Минобороны: «Наши войска принимают более жесткие ответные меры против провокации противника»

Минобороны: «Армянская армия возобновила артиллерийский обстрел позиций азербайджанской армии»