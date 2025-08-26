Папарацци сфотографировали актрису Несрин Джавадзаде с новым бойфрендом - ФОТО

Актриса Несрин Джавадзаде была заснята папарацци вблизи одного из отелей в районе Бебек с новым бойфрендом.

Турецкие папарацци застали актрису и её нового спутника в отеле, куда они прибыли на такси и провели внутри несколько часов - при выходе из отеля Н.Джавадзаде заметила фотографов и в панике попыталась скрыть лицо, сообщает 1news.az со ссылкой на Sozcu.com.tr.

На вопрос о том, есть ли между ними роман, спутник актрисы лишь поблагодарил журналистов и сел в другое такси, чтобы покинуть место встречи – напомним, что ранее Несрин Джавдзаде недолго встречалась с коллегой Памиром Пекиным, с которым рассталась спустя два месяца отношений.

Отметим, что Несрин Джавадзаде – признанная звезда турецкого арт-хауса, дважды лауреат престижной кинематографической премии «Золотой апельсин», одна из знаковых фигур современного турецкого интеллектуального кино, которая сравнительно недавно начала сниматься и в популярных телесериалах.

Фото: Sozcu.com.tr