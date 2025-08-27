 Обсуждены вопросы контроля за организацией питания во время III Игр стран СНГ | 1news.az | Новости
Обсуждены вопросы контроля за организацией питания во время III Игр стран СНГ

Фаига Мамедова17:37 - Сегодня
Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) провело встречу в Гяндже с представителями отелей и ресторанов, работающих в сфере общественного питания, чтобы обсудить меры контроля и регулирования организации питания вовремя III Игр стран СНГ.

Как передает 1news.az со ссылкой на Report, об этом сообщает АПБА.

На встрече, которая прошла при участии Государственного агентства по туризму и оргкомитета Игр, была предоставлена информация об основных нарушениях, выявленных в заведениях общественного питания, причинах их возникновения, а также о мерах по их устранению и существующих требованиях.

Напомним, что III Игры стран СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября.

