МЧС усиливает пожарную безопасность к III Играм СНГ

Служба государственного пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает принимать необходимые меры по повышению осведомлённости населения о правилах пожарной безопасности, что является одним из ключевых направлений обеспечения пожарной безопасности в стране.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на МЧС.

Сообщается, что сотрудники Гянджинского регионального управления Государственного пожарного надзора провели информационное мероприятие по пожарной безопасности в связи с подготовкой к III Играм СНГ, которые пройдут в нашей республике. В мероприятии, состоявшемся в Гянджинском дворце спорта, приняли участие коллективы Гянджинского городского стадиона и Гянджинского олимпийского спортивного комплекса.

На мероприятии была предоставлена подробная информация о необходимых правилах поведения в случае возникновения пожара, а также подчёркнута важность правильного использования плана эвакуации. Кроме того, была отмечена необходимость поддержания территорий в чистоте, обеспечения работоспособности систем противопожарного водоснабжения, постоянного свободного доступа к запасным выходам и наличия первичных средств пожаротушения.

В ходе мероприятия были наглядно продемонстрированы правила использования первичных средств пожаротушения и даны ответы на все вопросы.

