Efendi стало плохо на съемках международного проекта в Казахстане - ВИДЕО

В Казахстане продолжаются съемки международного музыкального проекта Silk Way Star, в состав жюри которого входит представительница Азербайджана на международном музыкальном конкурсе «Евровидение 2020/2021» певица Efendi (Самира Эфенди).

В социальных сетях распространилось видео со съемок четвертого эпизода проекта, на котором видно, что прямо во время съемок Efendi стало плохо – на кадрах видно, как к ней подбегают члены жюри и сотрудники проекта Silk Way Star, которые уносят певицу за кулисы.

Подчеркнем, что четвертый выпуск шоу вышел в эфир с участием Efendi.

Отметим, что Азербайджан на Silk Way Star представляла певица Сабина Заде, являющаяся полуфиналисткой шоу Səs Azərbaycan и участницей национального отбора «Евровидение 2024» - исполнительница покинула проект, выступив в двух эпизодах музыкального телешоу.

@silkwaystarfan А Дато прям тут как тут😏 Герой🇬🇪😍🥺 Что же случилось с Эфенди??? ♬ original sound - silkwaystarfan

