 Потоп в Кешля: Стихия обнажила проблему незаконных построек над городскими сетями | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Потоп в Кешля: Стихия обнажила проблему незаконных построек над городскими сетями

Фаига Мамедова09:25 - Сегодня
В последние дни Азербайджан столкнулся с беспрецедентными климатическими вызовами. То, что раньше жители страны видели лишь в новостных сводках из-за рубежа - разрушительные сели и масштабные подтопления - стало суровой реальностью текущего года. Обильные осадки, значительно превысившие климатическую норму, привели к тому, что семьи остались без крова, а их имущество было уничтожено водной стихией.

В сложившейся ситуации Министерство по чрезвычайным ситуациям и другие государственные структуры перешли на усиленный режим работы. Спасатели, зачастую рискуя собственной жизнью, проводили операции в зонах бедствия, эвакуируя граждан из затопленных домов и пытаясь минимизировать ущерб имуществу. Несмотря на оперативность действий, масштаб природного явления оказался настолько велик, что многие семьи в одночасье лишились нажитого годами.

Одной из самых критических точек на карте Баку стал поселок Кешля Низаминского района. К естественным природным факторам здесь добавился техногенный: после затяжных ливней произошла серьезная авария в канализационном коллекторе.

5 апреля на горячую линию «112» поступил сигнал о массовом подтоплении жилого сектора. На место незамедлительно были стянуты силы Государственной противопожарной службы, Службы спасения особого риска, Бакинского регионального центра МЧС и другие подразделения. В кратчайшие сроки жители наиболее пострадавших домов были эвакуированы в безопасные зоны.

В день происшествия зону бедствия посетили глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов и глава Исполнительной власти Низаминского района Джошгун Джабраилов. Э.Азизов лично встретился с пострадавшими жителями, выслушал их обращения и дал поручения профильным структурам по незамедлительному устранению последствий аварии и восстановлению инфраструктуры.

В ходе осмотра территории выяснилось, что один из домов был возведен непосредственно над коллектором. В результате прорыва коммуникаций здание было практически полностью разрушено и впоследствии снесено для проведения ремонтных работ.

Владелец разрушенного дома Сабухи Мамедов в интервью СМИ рассказал о шокирующих деталях происшествия:

«Я находился на кухне, когда услышал звук, похожий на взрыв. Оказалось, что под домом больше нет фундамента - с одной стороны хлынула вода, произошел прорыв коллектора».

Житель отметил, что приобрел этот дом 13 лет назад и имел на руках муниципальный документ («bələdiyyə sənədi»). По его словам, при покупке никто не предупредил семью о том, что жилье находится в охранной зоне коммуникаций, несмотря на то, что локальные утечки в этом месте наблюдались последние два года.

Как сообщили другие жильцы поселка, на данный момент пострадавшим жителям оказана первичная помощь: многие размещены в отелях и обеспечены горячим питанием. Однако вопрос выплаты долгосрочных компенсаций за потерянное имущество остается открытым. Жильцы соседних домов, также владеющие муниципальными документами, выражают обеспокоенность своим будущим.

Для прояснения административных нюансов наша редакция обратилась в муниципалитет поселка Кешля.

Там сообщили, что адрес, по которому произошла авария, территориально относится к Хатаинскому муниципалитету.

К сожалению, попытки связаться с представителями Хатаинского муниципалитета по официальным номерам структуры на момент публикации материала не увенчались успехом - на звонки никто не ответил.

Ситуация требует детального разбирательства не только в части ликвидации последствий потопа, но и в вопросе легитимности застройки территорий над стратегическими коммуникациями города.

В связи с масштабным подтоплением и разрушением жилья в поселке Кешля редакция направила запрос в Объединенную службу водоснабжения крупных городов (ADSEA) для прояснения ситуации с постройками, возведенными над критически важными коммуникациями.

В ведомстве пояснили, что ряд ключевых вопросов, вызывающих обеспокоенность граждан, не входит в сферу полномочий службы. В частности, вопросы о том, на каком основании в свое время выдавались разрешения на строительство, какие структуры должны были контролировать этот процесс, а также дальнейшая судьба жильцов (выплата компенсаций или предоставление альтернативного жилья), находятся вне компетенции ADSEA.

Представители ведомства особо подчеркнули, что риски, связанные с проживанием над коллектором, не были внезапными. На протяжении многих лет гражданам, проживающим на данных территориях, направлялись многочисленные официальные уведомления и предупреждения - как в письменной, так и в устной форме.

Жильцам неоднократно разъясняли следующие факты:

Риск аварии: На данной территории в любой момент может произойти прорыв, что несет прямую угрозу жизни и имуществу.

Препятствие ремонту: Наличие незаконных построек делает практически невозможными эксплуатацию, плановый ремонт и экстренное восстановление коллектора.

Нарушение закона: Ведение строительных или земляных работ над водопроводными и канализационными магистралями, а также в их охранных зонах, прямо противоречит законодательству Азербайджанской Республики.

По данным ведомства, вопрос давно переведен в юридическую плоскость. На текущий момент по ряду адресов уже ведутся судебные процессы. Масштаб проблемы остается значительным: на балансе и в эксплуатации Управления Бакинского водоканала находится около 1600 построек, возведенных непосредственно на канализационных и ливневых коллекторах или в их охранных зонах.

«При обнаружении любых строительных работ над коллекторами и в зонах их отчуждения незамедлительно направляются обращения в соответствующие органы и предпринимаются шаги правового характера для пресечения незаконного строительства. На сегодняшний день постройки над магистральными линиями продолжают находиться под постоянным риском, а их наличие остается главным препятствием для оперативного устранения последствий подобных аварий», - отметили в ведомстве.

Что ж, будем надеяться, что соответствующие государственные структуры проведут тщательное расследование и найдут правовое решение, которое позволит защитить интересы граждан, оказавшихся заложниками ситуации. Очевидно, что проблема 1600 построек над коммуникациями - это мина замедленного действия, требующая не только судебных разбирательств, но и комплексного государственного подхода.

Поделиться:
888

Состоялся выпускной экзамен для учащихся 9-х классов - ОБНОВЛЕНО

