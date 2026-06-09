CNN: в Тегеране сомневаются в достижении сделки с США в ближайшее время

Иран не видит «серьезной воли» со стороны США для окончательного согласования рамок сделки, заявил CNN высокопоставленный иранский чиновник.

Он выразил сомнения в том, что соглашение между США и Ираном может быть достигнуто в ближайшее время, отметив, что по таким ключевым вопросам, как ядерная программа Ирана и обогащение урана, сохраняются серьёзные препятствия.

Глава комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Ибрагим Азизи сообщил, что между сторонами сохраняется «недоверие», и Тегеран пока не видит «серьезной воли» со стороны Вашингтона для окончательного согласования рамок возможного соглашения.

Это происходит на фоне очередного обострения напряженности между Ираном и Израилем после того, как стороны обменялись ударами, что стало самым серьезным нарушением временного перемирия, достигнутого в апреле.

Напомним, что американский президент Дональд Трамп заявил, что США и Иран могут достичь соглашения об урегулировании за два-три дня. «Два или три дня. У нас хорошие шансы сделать это. По-хорошему, мы должны иметь возможность сделать это за час», — сказал он журналистам.

Американский лидер утверждал, что между позициями сторон нет никаких противоречий. «Не думаю, что есть какие-то камни преткновения. Мы очень близки к заключению очень сильной, мощной сделки», — сказал он.

Источник: CNN