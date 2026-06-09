Госдеп: Компании США готовы сотрудничать с Туркменистаном в области ИИ

Американские компании готовы сотрудничать с Туркменистаном в области развития искусственного интеллекта (ИИ). Об этом на брифинге заявила журналистам заместитель госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс.

«Во всей Центральной Азии тема искусственного интеллекта и центров обработки данных затрагивалась почти в каждом моем разговоре, в том числе с высокопоставленными министрами в каждой отдельной стране. И это здорово, что это происходит, потому что эта технология изменит методы ведения бизнеса и образования. <…> Я воодушевлена тем, что Туркменистан заинтересован в этой технологии, и я не удивлена, что он заинтересован, потому что я думаю, что правительство хочет технологий и процветания. И, вообще говоря, когда страна хочет технологии и процветание - американские компании готовы их предоставить», - сказала она.

Роджерс прибыла в Туркменистан 8 июня. До этого она совершила поездки в Индию, Непал и Узбекистан.

Как сообщал заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Мамметхан Чакыев, в республике планируется разработать правила использования ИИ, а также национальные стандарты в этой области. По словам министра связи Туркменистана Хаджымырата Худайгулыева, страна планирует запустить пилотные проекты с использованием ИИ в управлении транспортно-логистическими коридорами и создать центр компетенций в области развития искусственного интеллекта.

Источник: ТАСС