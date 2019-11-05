Администрация Трампа отказывается признавать «геноцид армян»

Администрация президента США Дональда Трампа выступает против установления санкций в отношении Турции, а также резолюции по признанию так называемого «геноцида армян», принятые Палатой представителей на прошлой неделе, аргументируя это тем, что эти две инициативы могут привести к дальнейшему обострению отношений с ключевым союзником НАТО.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента.

«Администрация обеспокоена тем, что санкции, принятые в Палате на прошлой неделе в ответ на военную кампанию Турции в Сирии, свяжут руки США», - сказал чиновник, который предпочел остаться неназванным.

Он отказался сообщать о том, собирается ли президент Дональд Трамп наложить вето на законопроект или нет.

Резолюция подразумевает применение санкций в отношении высших должностных лиц Турции и запрет на их въезд в США. Она также запрещает поставку военной техники США в Турцию для использования в Сирии.

1news.az