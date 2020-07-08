В Баку водитель такси арестован за сопротивление полиции – ФОТО - ВИДЕО

~ 1 минута на чтение 404

В Низаминском районе столицы задержан водитель такси, нарушивший правила особого карантинного режима и не подчинившийся законным требованиям сотрудников полиции.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, на проспекте Гейдара Алиева был задержан таксист Бекир Бехбудов (1973 года рождения), который в грубой форме не подчинился сотрудникам полиции.

Материалы на него были направлены в районный суд, который приговорил нарушителя к административному аресту на 15 суток.

Тимур Рзаев

Читайте по теме:

Дорожная полиция о массовых штрафах, выписанных имевшим разрешение на портале icazə.e-gov.az

Дорожная полиция за сутки оштрафовала почти 1900 нарушителей карантина

На портале İcaze.e-gov.az аннулирована часть разрешений

Минэкономики об аннулировании части разрешений

Как можно будет выходить из дома и выезжать на машине по SMS-разрешениям: Правила и особенности - ПОДРОБНО

Могут ли члены семьи пользоваться по SMS и рабочему разрешению одним автомобилем – ОФИЦИАЛЬНО