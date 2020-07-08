В Баку водитель такси арестован за сопротивление полиции – ФОТО - ВИДЕО

В Низаминском районе столицы задержан водитель такси, нарушивший правила особого карантинного режима и не подчинившийся законным требованиям сотрудников полиции.
Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, на проспекте Гейдара Алиева был задержан таксист Бекир Бехбудов (1973 года рождения), который в грубой форме не подчинился сотрудникам полиции.
Материалы на него были направлены в районный суд, который приговорил нарушителя к административному аресту на 15 суток.
Тимур Рзаев
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