Организаторы «Евровидения» откладывают ключевое решение по участию Израиля: Что известно сейчас

Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение» отложили голосование по вопросу о том, следует ли допустить Израиль к участию в следующем году.

В EBU заявили, что «недавние события на Ближнем Востоке» вынудили отменить виртуальное заседание, на котором планировалось рассмотреть этот вопрос в ноябре - теперь участие Израиля обсудят во время очной встречи в декабре, однако не уточняется, состоится ли голосование, сообщает 1news.az со ссылкой на BBC.

Напомним, что ранее участие Израиля в «Евровидении» вызвало критику со стороны ряда стран-участниц на фоне войны в Газе – в прошлом месяце EBU объявил о намерении пригласить 68 стран-членов, чтобы они выразили свою позицию по поводу участия Израиля ноябрьской встрече.

