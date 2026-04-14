TƏBİB сообщил о состоянии детей, пострадавших от отравления в Сумгайыте

Еще двое детей, отравившихся угарным газом в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев, выписаны из больницы на амбулаторное лечение.

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в TƏBİB.

Было отмечено, что состояние еще одного пациента, у которого был диагностирован менингоэнцефалит и который продолжает лечение в Детской клинической больнице имени А.Ф. Караева при Республиканском педиатрическом центре, остается стабильно тяжелым.

Напомним, что 1 апреля в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт шесть членов одной семьи отравились угарным газом. Позже, 3 апреля, двухлетняя девочка скончалась.

