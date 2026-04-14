TƏBİB сообщил о состоянии детей, пострадавших от отравления в Сумгайыте

Фаига Мамедова14:55 - Сегодня
Еще двое детей, отравившихся угарным газом в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев, выписаны из больницы на амбулаторное лечение.

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в TƏBİB.

Было отмечено, что состояние еще одного пациента, у которого был диагностирован менингоэнцефалит и который продолжает лечение в Детской клинической больнице имени А.Ф. Караева при Республиканском педиатрическом центре, остается стабильно тяжелым.

Напомним, что 1 апреля в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт шесть членов одной семьи отравились угарным газом. Позже, 3 апреля, двухлетняя девочка скончалась.

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

Трагедия в многодетной семье (9 детей) из поселка Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт вызвала широкий общественный резонанс в социальных сетях.
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07