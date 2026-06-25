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Яна Рудковская объяснила, почему её сын будет выступать за Азербайджан - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий17:08 - Сегодня
Яна Рудковская объяснила, почему её сын будет выступать за Азербайджан - ВИДЕО

21 мая стало известно о том, что 13-летний российский фигурист, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр Плющенко на международном уровне будет представлять сборную Азербайджана.

Почему Евгений Плющенко и его жена, продюсер Яна Рудковская выбрали для ребенка спортивное гражданство Азербайджана, узнала программа российского Пятого канала «Светская хроника», в интервью которой Я.Рудковская высказалась на эту тему. 

«Я очень рада, что у него появится такая возможность попробовать себя. Он получил спортивное гражданство на пять лет. Поэтому будем болеть за него», - заявляет продюсер.

По словам Я.Рудковской, «это не значит, что Саша кого-то предал»: «Мой сын - маленький мальчик. Он еще только начинает свои шаги. Ему 13 лет. Он еще совсем Гном Гномыч. И, как правильно сказал, он будет прославлять две страны, Россию и Азербайджан, потому что он будет представлять российскую школу фигурного катания своего папы».

Также продюсер поясняет, что ее сын очень хотел выступать на международных состязаниях, и страну для выступлений сына Я.Рудковская выбрала сама: «Мы очень много бываем в Баку. Я люблю очень Азербайджан. Мой муж очень любит Азербайджан. Мы много там делаем наших выступлений, сказок. Я вообще люблю Белоруссию, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан. Я люблю Мальдивы. Но, к сожалению, на Мальдивах нет фигурного катания. Так можно было за Мальдивы».

В сюжете отмечается, что Яна Рудковская уверенно держит удары всех критиков, неоднозначно отреагировавших на переход Александра Плющенко под флаг Азербайджана, и сына оберегает от негатива: «Я говорю: «Саш, ты только не переживай и ничего не читай».

Знаменитая семья уже начала готовиться к переезду Александра Плющенко в Азербайджан, и Яна Рудковская уверена, что ее сына ждет большое спортивное будущее, и она ему в этом поможет.

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