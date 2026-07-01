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Запрошено наказание для руководителя Реабилитационного центра «Гуртулуш» и других

First News Media13:10 - Сегодня
Запрошено наказание для руководителя Реабилитационного центра «Гуртулуш» и других

Проходит судебный процесс по уголовному делу руководителя реабилитационного центра «Гуртулуш» Джейхуна Салманова и ещё двух сотрудников центра, обвиняемых в умышленном причинении менее тяжкого вреда здоровью, похищении человека и пытках.

Как сообщает АПА, на заседаниии в Сумгайытском городском суде под председательством Фарида Насимиева было заявлено о завершении следствия.

Выступивший государственный обвинитель Эмиль Мургузов предложил приговорить Джейхуна Салманова и Эльшада Магеррамова к 4 годам лишения свободы, а Натига Алиева — к 3 годам 6 месяцам лишения свободы.

Затем выступили адвокаты.

Процесс продолжается.

Отметим, что по факту нарушений, выявленных в ООО «Реабилитационный центр «Гуртулуш», расположенном в городе Сумгайыт, прокуратурой города Сумгайыт было возбуждено уголовное дело и проведено предварительное следствие. В ходе предварительного следствия были выявлены основания для подозрения в том, что директор ООО «Реабилитационный центр «Гуртулуш» Джейхун Салманов, действуя по предварительному сговору с Эльшадом Магеррамовым, Натигом Алиевым и другими неустановленными лицами, в разное время с применением насилия и путём обмана доставил более семи человек в учреждение центра (жилой дом), расположенное в посёлке Джорат города Сумгайыт.

Согласно материалам следствия, этих лиц незаконно удерживали там против их воли, лишали возможности связаться с родственниками, пользоваться мобильными телефонами и другими средствами связи, подвергали различным формам физических и психических пыток, а нескольким из них были причинены травмы.

Отметим, что на основании собранных доказательств Джейхун Салманов, Эльшад Магеррамов и Натиг Алиев были привлечены в качестве обвиняемых по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики 127.1 (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью); 133.2.1, 133.2.3 (пытки двух и более лиц, а также похищенного лица, совершённые группой лиц по предварительному сговору); 144.3 (похищение человека, повлёкшее тяжкие последствия); 145.2.1, 145.2.4 (незаконное лишение свободы двух и более лиц, совершённое группой лиц по предварительному сговору), по ходатайству следственного органа и представлению прокурора, осуществлявшего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением Сумгайытского городского суда в отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде ареста. В апреле срок их ареста был продлён ещё на два месяца.

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