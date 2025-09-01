Обнародованы данные о состоянии несовершеннолетнего, подвергшегося насилию со стороны родителей в Агдаме

TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями) распространило информацию о состоянии младенца в Агдаме, который подвергся насилию со стороны родителей.

Об этом 1news.az сообщили в TƏBİB.

Согласно информации, лечение несовершеннолетнего, 2023 года рождения, продолжается в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Республиканской нейрохирургической больницы. Его состояние оценивается как тяжелое.

Напомним, 27.08.2025 года около 16:20 несовершеннолетний был доставлен в отделение скорой помощи Агдамской районной центральной больницы в коматозном состоянии. После оказания необходимой медицинской помощи он был переведён в Республиканскую нейрохирургическую больницу для получения более квалифицированной помощи.

Пациенту была проведена операция по удалению субдуральной гематомы и декомпрессивная краниотомия.

