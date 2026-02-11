Марк Энтони прокомментировал конфликт в семье Бекхэмов после скандала с «украденным» первым танцем
Американский певец Марк Энтони впервые высказался о семейном конфликте Бекхэмов, в который его невольно втянули после громкой истории со свадьбы Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц.
В интервью The Hollywood Reporter артист отказался подробно обсуждать ситуацию, но дал понять, что публичная версия событий может быть далека от реальности.
«Это чрезвычайно прискорбно, как всё это преподносится - но то, как это выглядит, едва ли соответствует правде», - заявил он, добавив, что считает Бекхэмов «замечательной семьёй» и давно с ними близок.
Отметим, что Марк Энтони является крестным отцом младшего сына Виктории и Дэвида Бекхэмов.
Напомним, что конфликт вспыхнул после откровенного заявления Бруклина Бекхэма, который сообщил о разрыве с родителями и обвинил мать в неловком эпизоде на собственной свадьбе в 2022 году. По его словам, первый танец с женой был заранее запланирован под романтическую песню, однако всё пошло иначе: «Моя мама перехватила мой первый танец с женой… Она танцевала очень неподобающе, и я никогда не чувствовал себя настолько униженным».
