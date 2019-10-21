Генпрокуратура АР: Али Керимли нанес телесные повреждения себе и двум полицейским

Бакинская городская прокуратура расследовала факты сопротивления Али Амиргусейн оглу Керимли, называющего себя председателем партии «Народный фронт Азербайджана», представителям власти, которые предотвращали его действия, сопровождавшиеся грубыми нарушениями общественного порядка.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, предметом расследования стали и посты А.Керимли в социальной сети Facebook о том, что сотрудники полиции нанесли ему телесные повреждения во время незаконного митинга 19 октября.

«Члены организации, называющей себя Национальным советом демократических сил, обратились в Исполнительную власть Баку в связи с проведением митинга 19 октября в центре Баку.

В соответствии с п.2 ч. 3 ст. 9 закона «О свободе собраний» в охранной зоне Бакметрополитена запрещено проводить собрания. В связи с этим Исполнительная власть Баку предложила провести мероприятие в поселке Локбатан на улице 28 Мая рядом с учебно-тренировочной базой спортивного клуба «Нефтчи». Однако, несмотря на это, организаторы поделились в соцсетях информацией о намерении провести несанкционированную акцию в запрещенном месте, т.е. около станции метро.

Сотрудники правоохранительных органов столицы предотвратили данные незаконные действия, в отношении 60 человек за нарушение порядка организации и проведения собраний были приняты предусмотренные законом меры.

Во время незаконной акции Али Керимли вышел из своего дома и отправился к месту проведения несанкционированного митинга. Дабы предотвратить умышленную попытку нарушения общественного порядка, возможную конфронтацию между людьми, а также действия, направленные на нарушение общественного благосостояния, сотрудники полиции посадили его в служебный автобус.

Но Али Керимли не подчинился законным требованиям сотрудников полиции, обругал их, оказал сопротивление двум сотрудникам полиции, и, продолжая сопротивление, оттолкнул их, пытаясь выйти из автобуса, а затем умышленно и провокационно несколько раз ударился головой о железную решетку двери автобуса.

Али Керимли доставили в Управление полиции Хатаинского района. Там ему незамедительно оказали первую медицинскую помощь. Затем его обследовали врачи, и экспертиза установила, что причиной травмы головы являются действия самого А.Керимли, ударявшегося головой о железную решетку.

Затем Али Керимли прошел обследование в госпитале МВД. У него не обнаружили никакой патологии и, сделав предупреждение, отпустили домой.

Также судебно-медицинская экспертиза обследовала сотрудников полиции, которым оказал сопротивление Али Керимли, и обнаружила у них телесные повреждения.

В то же время следует отметить, что информация некоторых СМИ о применении полицией силы для предотвращения незаконной массовой акции абсолютно беспочвенна и опровергается Генпрокуратурой», - говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Тимур Рзаев

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