Певец Jony: «Мой дядя известный в Баку музыкант…» - ФОТО - ВИДЕО

Покоривший российский шоу-бизнес азербайджанский исполнитель Jony (Джахид Гусейнли) стал гостем программы «Разговор начистоту», являющейся проектом Europa Plus TV.

В «Разговоре начистоту» Jony затронул как тему творчества, так и рассказал о своей семье и родном Азербайджане, куда приезжает ежегодно, отметив следующее:

«На родине я бываю каждый год, каждое лето стараюсь ездить в Азербайджан, чтобы навестить бабушку и дедушку. В Азербайджане у меня очень много родственников и людей, которые скучают и ждут меня. И я тоже по ним очень скучаю – у нас очень много родственников и приходиться ехать. И даже когда не хочется, все равно нахожу время, чтобы на недельку съездить к родным».

Jony с родителями и братом

Jony также рассказал, что в целом вся семья у него музыкальная, и поэтому его отец изначально не хотел, чтобы и он занимался музыкой, а выбрал более серьезную профессию, а именно продолжал семейный бизнес: «Мой дядя известный в Баку музыкант, который был достаточно популярным в 80-е годы (однако певец так и не назвал в эфире имени знаменитого родственника – прим. ред.). Все мои дяди и тети, двоюродные братья и сестры так или иначе связаны с музыкой – кто-то композитор, кто-то поет, а кто-то играет на клавишах. Но при этом профессионально никто музыкой никогда не занимался – вот в такой музыкальной среде я вырос. Музыка была повсюду, мой папа также поет, но дома».

Количество просмотров клипа «Аллея» приближается к 53.000.000.

Jony отмечает, что уже в 14 лет осознал, что музыка - это его призвание, но не стал идти наперекор отцу, помогая ему по бизнесу и параллельно занимаясь бизнесом: «Музыка это то, что всегда поднимает мне настроение и вдохновляет. Когда мне было 6 лет, я пел в школьном хоре и мне доверили выступить сольно. До сих пор помню восторженную реакцию классной руководительницы, в тот момент я понял, что петь у меня получается неплохо».

Рассказывая о том, как создать хит, певец, являющийся автором всех своих песен, подчеркнул, что он прослушал все мировые хиты начиная с 70-х годов, пытаясь понять, что же придется по вкусу слушателям: «Я выработал определенную структуру, но пишу все-таки не то, что нравится слушателям, а то что по вкусу мне. Главное в песне - душа, и главное сделать песню вкусно. И если написанная мной песня не вызывает чувств, то я переделываю ее или же просто выбрасываю».

Музыкант отмечает, что написание очередной песни начинается с гармонии, и если музыка его не трогает, он не берется за этот музыкальный материал, а текст у Jony рождается на ходу: «Текстовую тему задаю с первого раза и могу написать песню за 15-20 минут. Пою я о любви и меня вдохновляет любовь, но часто это не только мои истории, а истории друзей».

Размышляя об обрушившейся на него невероятной популярности, Jony отмечает, что она пришла не сразу, как может показаться со стороны, подчеркивая, что все происходило постепенно и популярность росла с выходом каждого сингла – полное интервью певца в программе «Разговор начистоту» смотрите ниже.

О том, кому из азербайджанцев, помимо Jony, удалось завоевать российский шоу-бизнес, читайте по ссылке.

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Ф.В, Г.Р.