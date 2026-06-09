Стала известна дата суда по делу реабилитационного центра «Гуртулуш»

Начинается судебный процесс по уголовному делу руководителя реабилитационного центра «Гуртулуш» Джейхуна Салманова и ещё двух сотрудников центра, обвиняемых в умышленном причинении менее тяжкого вреда здоровью, похищении человека и пытках.

Как сообщает АПА, уголовное дело передано в производство судьи Сумгайытского городского суда Фарида Насимиева.

Подготовительное судебное заседание назначено на 12 июня.

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