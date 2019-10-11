Главное за неделю: новый премьер, рост насилия, спортивный суперфейк от армян и новая война в Сирии – ФОТО

Уважаемые друзья,

Представляем Вашему вниманию подборку наиболее важных событий за прошедшую неделю (4 – 11 октября). Если Вы пропустили что-то важное из области политики, экономики, общества, культуры и других сфер – не страшно: здесь Вы сможете с легкостью найти самое интересное и важное.

Политика

Всю неделю активно обсуждалось выступление президента Ильхама Алиева в Сочи, на сессии «Валдайского» дискуссионного клуба, где он дал четкий ответ на популистские заявления премьер-министра Армении о принадлежности Карабаха Армении. «Карабах – это Азербайджан. И восклицательный знак!», сказал Ильхам Алиев.

Свою оценку этому заявлению дали, как азербайджанские политические деятели, так и общественные деятели России, среди которых писатель Александр Проханов и известный политолог Сергей Марков. Примечательно, что выступление Ильхама Алиева в Сочи послужило толчком и к ряду критических публикаций в адрес Пашиняна в самой армянской прессе.

Главным событием во внутренней политике страны стало избрание нового премьер-министра, которым стал помощник президента Азербайджана по экономическим вопросам Али Асадов. Парламент утвердил его кандидатуру единогласно. Сам Али Асадов, выступая в Милли Меджлисе, заверил, что будет достойно выполнять все возложенные на него обязанности. С назначением его поздравил премьер РФ Дмитрий Медведев. Новруз Мамедов же высказался о своем освобождении от должности премьера весьма абстрактно.

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Общество

Жестокое убийство Лейлы Мамедовой, которой ее муж нанес 25 ножевых ранений на глазах у ребенка, всколыхнуло общественное движение под хештегом #leylaucunsusma (не молчи ради Лейлы). Общественность требует ужесточения закона.

Правозащитница Кямаля Агазаде назвала пугающую статистику убийств женщин в собственной семье. Подхватила тему роста жестокости в обществе депутат Айтен Мустафазаде. Приведя в пример недавний факт поножовщины в метро, она обвинила полицию в недостаточной бдительности при проверке людей на входе. На это в полиции ответили, что проверять ежедневно сотни тысяч пассажиров немыслимо. Депутат же настойчиво ответила, что долг полиции - найти метод.

Запомнилась неделя и позитивными событиями. Пчеловод Гадир Мустафаев из Шеки, принимая участие в проходящей в Баку юбилейной ярмарке меда, протестировал непривычную для нашей страны систему продажи – без продавца. Мужчина просто оставил свой товар, наклеив на баллон надпись: «Продавца нет. Попробуй. Деньги в кассу. Один кг - 25 ман.». О том, что натолкнуло Гадира на такой эксперимент, он рассказал 1news.az.

Азербайджанская феминистка, писатель-революционер Бахар Саялы в интервью 1news.az, подняла, как оказалось, актуальный и насущный вопрос для азербайджанского общества. «Если женщинам до свадьбы непозволительно заниматься сексом, то с кем, собственно, спят наши мужчины?» - задалась она вопросом. Стоит отметить, что интервью было прочитано на сайте более 100 тысяч раз, и вызвало бурные дискуссии на Фейсбуке.

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Городские проблемы

Мусор, пробки, парковки и вырубка деревьев – в числе классических проблем нашей столицы. На этой неделе «мусорный скандал» произошел в городе Гейтепе Джалилабадского района. Распространила информацию художник Ульвия Мусаева, написав у себя на Фейсбуке: «Фу, меня даже затошнило». Министерство экологии отреагировало молниеносно – уже через несколько часов территорию очистили.

Еще на одну несанкционированную мусорную свалку пожаловались жители Ясамальского района. Парадокс, но свалка находится прямо у здания Госфонда соцзащиты населения. О «мусорных» реках и экологической угрозе в стране вновь выступила депутат Эльмира Ахундова, которая уже не раз предлагала пошаговый план выхода из ситуации.

На фоне мусора дополнительный ежедневный стресс для жителей Баку представляют хаотичные парковки и бесконечные пробки в часы пик. Как только ни пытаются решить эту проблему – машинами по-прежнему заставлены зебры, тротуары, входы в жилые блоки, выделенные линии для автобусов. Мы проанализировали, какие элементы упущены в цепочке принятия решений, и что мешает Баку стать «Умным городом».

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Спорт

Одним из громких событий в начале недели на медиапространстве Азербайджана и соседних стран стал случай с турнира по ММА в Самаре, когда армянский боец пообещал задушить турка, пока тот не потеряет сознание, и едва не убил его. Но уже спустя пару дней оказалось, что армяне умело разыграли шоу. Оказалось, что боец из Армении задушил слабого оппонента, которого выдали за трехкратного чемпиона мира из Турции.

Между тем, завершился первый круг премьер-лиги Азербайджана по футболу. Результаты его не могут радовать любителей футбола страны. Никакой интриги мы не увидим и в этом сезоне.

А вот в азербайджанском каратэ все, напротив, хорошо. Рафаэль Агаев и Ирина Зарецка выиграли турнир в Москве и находятся в шаге от завоевания лицензии на Олимпиаду в Токио.

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Вдохновение

Две чудесные истории на этой неделе – о воспитанниках питерского психоневрологического интерната. Один из них – Сергей – всю жизнь мечтал встретиться со своим кумиром – голливудским актером Арнольдом Шварценеггером. Благодаря силе социальных сетей и усилиям сотен неравнодушных людей мечта сбылась – 4 октября Сережа пожал руку своему кумиру! Одна из тех неравнодушных, кто запустил в соцсети информационный вихрь вокруг этой мечты - молодая азербайджанка из Питера Шекия Абдуллаева.

Азербайджанец нашелся и среди воспитанников интерната – Ильгар Наджафов родился в Баку, но с 9 лет живет в Питере. Ильгар рисует, и его картины знакомы многим людям искусства в этом городе. Но он мечтает провести выставку и в родном Баку, а также очень хочет встретиться с известным азербайджанским художником Таиром Салаховым. Может, и вокруг мечты Ильгара закружится вихрь добра, и вскоре мы увидим его выставку в нашем городе.

Наполняет позитивом и новый британский посол в Азербайджане Джеймс Шарп, который ведет позитивный блог на азербайджанском языке в Твиттере. Он рассказывает как о буднях дипломата, так и делится неофициальными фотографиями, собственными впечатлениями о жизни в Баку и юмористическими заметками. Азарту дипломата в освоении нового языка можно только позавидовать: страница обновляется ежедневно!

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Культура и шоу-бизнес

Впечатляющими по своей глупости высказываниями удивили на этой неделе народная артистка Азербайджана Назпери Досталиева и телеведущая Вюсаля Керимова. Первая в передаче «Ay Zaur» заявила, что если бы у нее была дочь, то в стремлении полностью ее контролировать не разрешила бы ей иметь подруг, «и уж точно не позволила бы учиться в университете». На следующий же день телеведущая Вюсала Керимова в эфире передачи «Səhər-Səhər» безапелляционно заявила, что мужчины, помогающие женам по хозяйству – и вовсе не мужчины…

Народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашева оказалась обманутой в Турции известными музыкантами на 37 тыс. долларов (около 63.000 AZN), Айгюн Казымова снялась в клипе с Филиппом Киркоровым на песню «Джалма», а молодой талантливый танцор Азербайджана Фарид Казаков одержал победу на престижном Всероссийском танцевальном конкурсе «Solo Star 2019».

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В мире

Число погибших в ходе народных протестов в Ираке достигло 113 человек. В воскресенье в стране снова отключили Интернет. Демонстранты требуют отставки правительства, отстранения от власти всех политических партий и нормализации условий жизни населения. Ни одна партия или политический лидер не заявляли о том, что стоят за этими протестами.

В среду, 9 октября, Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» в районах Сирии к востоку от реки Евфрат. По словам президента Эрдогана, целью является уничтожение террористического коридора у южных границ Турции и установление в Сирии мира и спокойствия. Уже на второй день операции он объявил, что в рамках операции нейтрализовано 109 террористов. О том, что стоит за военной операцией Турции в Сирии, читайте в нашем материале.

В Иране арестовали звезду Instagram Сахар Табар, публиковавшую фотографии в образе голливудской актрисы Анджелины Джоли. Девушку обвиняют в богохульстве, подстрекательстве к насилию, незаконном приобретении недвижимости, оскорблении правил ношения одежды и поощрении молодежи к совершению аморальных действий. Сразу после ареста ее аккаунт в Instagram был удален.

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