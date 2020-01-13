В Баку предложено возвести триумфальную арку в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – ФОТО

9 мая 2020 года на всем пространстве СНГ, как запланировано, будут широко отмечать юбилейную дату – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Азербайджан может справедливо гордиться своим вкладом в общую Победу – свыше 640 тысяч солдат из нашей республики (из 3 миллионов 400 тысяч населения) были призваны на фронт, около 350 тысяч из них не вернулись домой, навсегда оставшись на полях сражений… Каждый восьмой танк и самолет советской армии в годы войны двигался и летал на бакинском бензине, произведенном из нефти, добытой азербайджанскими нефтяниками. В годы войны Азербайджан на 90% обеспечивал фронт топливом.

В первый год войны на фронт было отправлено 23,5 млн тонн нефти. Всего же 75 млн тонн нефти было отправлено на военные нужды в период Великой Отечественной войны.

Маршал Советского Союза Георгий Жуков писал: «Нефтяники Баку давали фронту и стране столько горючего, сколько нужно было для защиты нашего Отечества, для быстрой победы над врагом».

Бывший посол России в Азербайджане Василий Истратов заявил: «Без природных ресурсов Азербайджана не было бы победы в Великой Отечественной войне».

За воинскую доблесть и подвиги, совершенные в годы войны, 128 уроженцев Азербайджана получили звание Героя Советского Союза. Генерал танковых войск Ази Асланов был удостоен этого звания дважды. 14 человек были награждены посмертно…

До 9 мая осталось не так много времени, и уже сейчас многие граждане предлагают увековечить 75-летие Победы в Азербайджане. В частности, архитектор, член Союза архитекторов Азербайджана, доктор искусствоведения, профессор Эльчин Алиев заявил 1news.az, что он предлагает возвести в честь этого величественную триумфальную арку в Баку.

«Этой Победы не было бы без героической борьбы с фашизмом, наряду с другими народами, и сотен тысяч азербайджанцев. Не было бы этой Победы без азербайджанской нефти. Баку давно должен был стать городом-героем. В 1947 году в столице Азербайджана в честь ознаменования Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов была сооружена Триумфальная арка – роскошный образец «сталинской» архитектуры. Простояла она до конца 1970-х годов, после чего была снесена. Почему это произошло, неизвестно. Однако можно в этом году восстановить памятник архитектуры! Это лучшее зримое напоминание молодому поколению и многочисленным гостям города о решающем вкладе нашего народа в общую Победу.

Естественно, арку нужно воссоздать без статуи Сталина, она должна воплощать не идеологический, а победный дух. Место же лучше найти в городе – в столице немало улиц с односторонним движением, также арку можно разместить в каком-либо парке», - подчеркнул Эльчин Алиев.

Это предложение заслуживает рассмотрения. Как писал председатель Госплана СССР, бакинец Н.К.Байбаков: «Советская боевая машина на 75—80% приводилась в движение благодаря доблестному труду бакинцев. От их работы во многом зависела судьба войны. Не являясь прифронтовым городом, азербайджанская столица через нефтяные артерии ежечасно была связана с действующими частями Красной армии, по существу являясь тыловой частью ее фронтов».

Маршал Советского Союза Федор Толбухин 28 апреля 1945 года в своей статье под заголовком «Слава азербайджанскому народу» писал: «Красная армия в долгу перед азербайджанским народом и отважными бакинскими нефтяниками за многие победы, за своевременную поставку наступающим частям качественного топлива. Бойцы нашего фронта под Сталинградом, на Дону и в Донбассе, на берегах Днепра и Днестра, в Белграде, под Будапештом и Веной с благодарностью вспоминают азербайджанских нефтяников и приветствуют отважных тружеников нефтяного Баку».

Если прибавить к этому то, что в Азербайджанской ССР производилось свыше 130 видов вооружений и боеприпасов, из личных запасов жителей Азербайджанской ССР было собрано и передано в Фонд обороны 15 кг золота, 952 кг серебра, 320 млн рублей, в Баку было множество эвакогоспиталей и т.д., то получается однозначная картина - Баку заслужил свою триумфальную арку в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Тимур Рзаев, Э.Т.