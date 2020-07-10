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100 Мб в подарок от Azercell всем, кто загрузит и установит мобильное приложение «e-Tabib»

Сегодня в 20:06 ~ 1 минута на чтение 130
100 Мб в подарок от Azercell всем, кто загрузит и установит мобильное приложение «e-Tabib»

Azercell дарит 100 Мб своим абонентам, которые загрузят и зарегистрируются в мобильном приложении «e-Tabib», целью которого является снижение риска заражения людей коронавирусной инфекцией.

Так, на баланс абонентов, которые зарегистрируются в приложении, в течение 24 часов автоматически добавляются 100 Мб в подарок. Срок использования пакета составляет 30 дней и предоставляется только один раз. Подарочные Мб предназначены для всех абонентов Azercell с постоплатной и предоплатной подпиской.

Отметим, что «e-Tabib» - это мобильное приложение, которое предоставляет ответы на часто задаваемые вопросы и информацию о профилактических мерах, предупреждает пользователей о том, являются ли люди вокруг них потенциальными носителями вируса.

При случайном контакте с носителем инфекции пользователь будет уведомлен об этом. После загрузки и входа в мобильное приложение «e-Tabib» для регистрации необходимо пройти в «Şəxsi kabinet», расположенный в разделе «Digər» мобильного приложения, и ввести FIN-код удостоверения личности и другие необходимые дополнительные данные. Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке https://www.azercell.com/ru/personal/services/partner_services/e_tabib/.

Отметим, что это не первый проект ООО «Azercell Telecom», направленный на борьбу с пандемией «COVID-19». С момента распространения инфекции компания реализовала множество социальных проектов и благотворительных акций в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО).

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