Али Ахмедов: Цель таких незаконных акций - дестабилизация, создание противостояния в нашей стране - ФОТО

21 октября состоялось собрание в Исполнительном секретариате Партии «Ени Азербайджан».

Выступивший на собрании заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, заместитель председателя - исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов отметил, что к попытке проведения 19 октября некоторыми оппозиционными партиями незаконной акции в городе Баку нужно выразить отношение. По словам Али Ахмедова, сообщившего, что ПЕА распространила по этому поводу заявление, азербайджанское общество, в том числе Партия «Ени Азербайджан», должно выразить свою жесткую, в то же время справедливую позицию к проведению незаконных акций, направленных на дестабилизацию, нарушение спокойствия в нашей стране.

«Цель подобных незаконных акций - дестабилизация, создание противостояния в нашей стране», - сказал Али Ахмедов, отметив, что попытка деструктивных групп провести 19 октября незаконную акцию в центре Баку еще раз продемонстрировала, что ими управляют зарубежные круги. По его словам, проведение акций в Азербайджане какой-либо оппозиционной партией не является и не может являться источником беспокойства ни для Партии «Ени Азербайджан», ни для власти страны. Однако есть некоторые моменты, вызывающие обеспокоенность, требуется довести мнения на этот счет до общества.

Заместитель председателя ПЕА довел до внимания, что вовсе не случайно, что незаконная акция была организована через несколько дней после решительных заявлений Президента Ильхама Алиева, озвученных им в начале октября на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи и на Саммите Совета глав государств СНГ в Ашгабаде, а также мнений, выраженных на совещании, посвященном социально-экономическому развитию 9 месяцев этого года. «Видно, что заинтересованные круги, желающие извне различными способами повлиять на Азербайджан, прибегли к этому для осуществления своих грязных намерений. Несмотря на то, что в стране обеспечены все свободы, в том числе для обеспечения свободы собрания были выделены места, оппозиционные партии вознамерились провести несанкционированные митинги в запрещенных местах и предприняли такую попытку. В соответствии с данными им поручениями, создавая противостояния, они пытаются дестабилизировать обстановку в стране», - сказал Али Ахмедов. Четко просматривается, что организаторы незаконной акции кем-то управляются. Те, кто требуют от них эту работу, получают также отчет. В средствах массовой информации об этом распространено сообщение. Те, кто целенаправленно выполняют их поручения прибегают к этому. Во всех уголках мира отводятся отдельные места для проведения митинга, что является главным для обеспечения общественной безопасности.

Высоко оценив поведение полиции в предотвращении незаконной акции, Али Ахмедов отметил, что правоохранительные органы должны в рамках закона принимать меры в отношении групп, нарушивших законы страны.

Отметив, что сегодня Азербайджан динамично развивается, Али Ахмедов довел до внимания, что в текущем году были предприняты важные шаги, направленные на дальнейшее повышение благосостояния населения. Он отметил, что попытки деструктивных сил нарушить стабильность в нашей стране при таких условиях, недопустимы.

Председатель комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли в своем выступлении отметил, что закон, связанный со свободой собраний в Азербайджане, соответствует европейским стандартам. По его словам, положения, отраженные в законе, вошли в Европейскую конвенцию о защите прав человека. А.Гусейнли сказал, что все слои нашего общества, в том числе общественные организации, интеллигенция и другие, должны выразить отношение к незаконным действиям радикальной оппозиции.

Председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов отметил, что некоторые черные силы хотят втянуть Азербайджан в хаос, и мы находимся в борьбе с этими негативными силами. Он сказал, что Азербайджан неоднократно сталкивался с двойными стандартами международных организаций: «Эти силы все еще пытаются подорвать стабильность в Азербайджане и втянуть страну в хаос не через международные организации, а изнутри. Самое же трагическое в том, что они пытаются прикрыть это завесой демократии, прав человека и верховенства закона».

Представитель комитета сказал, что Европейский Союз, не проанализировав незаконную акцию радикальной оппозиции в Азербайджане, выступил с заявлением. По его словам, в странах, входящих в Европейский Союз, в его центре в Брюсселе по отношению к демонстрантам применяется сила. В событиях во Франции погибли 11 человек, были люди с выколотыми глазами. Мы должны направить свое обращение в международные организации. «Мы должны направить обращение в Европейский парламент, Совет Европы, ОБСЕ и другие организации и заявить, что организации, говорящие о верховенстве закона, не должны защищать людей, нарушающих верховенство закона. События, происходящие в самой Европе, показывают на каком высоком уровне находятся двойные стандарты. Я уверен, что азербайджанский народ все прекрасно видит», - подчеркнул Самед Сеидов.

На собрании также выступили председатель комитета Милли Меджлиса, член политического совета ПЕА Хади Раджабли, депутаты Милли Меджлиса Эльман Мамедов и Кямиля Алиева, член Молодежного объединения Сабунчинской районной организации ПЕА Мисирхан Гасанов, которые осудили незаконные действия радикальной оппозиции.

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