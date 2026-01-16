АДВОКАТ НА СВЯЗИ. Разрушаем мифы о «прописке» в квартире

1news.az продолжает рубрику «Адвокат на связи», в рамках которой адвокат Лейла Акперова рассказывает о законах Азербайджанской Республики простым и доступным языком.

Напомним, что целью рубрики является повышение юридической грамотности населения, которая необходима каждому человеку для того, чтобы знать свои права и не дать себя обмануть.

Акперова Лейла Микаил гызы окончила юридический факультет Бакинского государственного университета с отличием. В юридической сфере обладает 10-летним профессиональным опытом. Работала в качестве юриста в различных банках, страховых компаниях и государственных учреждениях. Специализирована в основном в области коммерческого, корпоративного и договорного права. Тем не менее в качестве адвоката Лейла Акперова также предоставляет юридические услуги по семейным спорам, наследственным, миграционным, жилищным и другим вопросам гражданам Азербайджана и иностранцам, представляет их интересы в судах Азербайджанской Республики. Свободно владеет азербайджанским, русским и английским языками, осуществляет свою юридическую деятельность на этих языках. На данный момент является членом Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики.

На этот раз Лейла Акперова рассказывает о…

Теме регистрации по месту жительства («прописки»), которая по-прежнему вызывает множество споров и заблуждений. Вокруг неё сформировалось немало мифов, которые не имеют ничего общего с законом. Разберем самые распространенные!

1. «Пропишу друга, а он отнимет квартиру»

Прописка — это регистрация по месту жительства. И не порождает право собственности. Прописавшись в Вашей квартире, друг не станет ее обладателем.

2. «Меня невозможно выписать, я прописан с 90-х годов»

То, что Вы прописаны в квартире более 30 лет, не означает, что Вас никто и никогда не сможет выписать. Вопрос решается в судебном порядке.

3. «При выписке мне обязаны выплатить компенсацию»

Компенсация при выписке из квартиры полагается не всегда. Например, если человек длительное время добровольно не проживал в квартире, оснований для выплаты может не быть.

4. «Я прописана – значит, получу долю при продаже квартиры»

Наличие регистрации не даёт права на долю от продажи недвижимости. Тем более, если Вы сами написали согласие на продажу у нотариуса.

5. «Пропишусь к родственникам, чтобы получить компенсацию при сносе»

При сносе жилья учитываются иные факторы: площадь дома, его местоположение и т.д. Количество зарегистрированных лиц не влияет на размер компенсации. Поэтому подобная «стратегия» не самая лучшая, а то и вовсе бесполезная.

А мы будем и дальше рассказывать, как работают законы на самом деле, без мифов и слухов.

С уважением,

Адвокат Лейла Акберова

