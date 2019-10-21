Сын владельца скандального кафе получил ножевые ранения из-за видео в мобильнике - ФОТО

В Бакинском суде по тяжким преступлениям проведено заседание по уголовному делу в отношении Мамедова Турала Мубариз оглу, 1990 года рождения.

Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в хулиганских целях сыну владельца закрывшегося кафе «26» Алияру Гасымову и его другу, сообщает Musavat.com. Процесс проходит под председательством судьи Эльдара Микаилова.

Потерпевшими по делу проходят Алияр Гасымов и его друг, которых Турал Мамедов (все трое были друзьями) ранил ножом в результате спора, разгоревшегося, по предварительной версии, из-за видео в мобильном телефоне одного из них.

Арестованный Турал Мамедов частично признал свою вину, указав целью своего поступка самооборону. Судебное расследование продолжается.

Напомним, что Алияр Гасымов стал «героем» соцсетей как владелец двух мчащихся по городу люксовых автомобилей Gelandewagen. Затем он вместе со своим отцом Арастуном Гасымовым упоминался в скандале с кафе «26», которое в сентябре 2017 года был закрыт ввиду своего названия, вызвавшего серьезное недовольство граждан.

Читайте по теме:

Историки выступили против деятельности ресторана «Twenty Six» в центре Баку – ФОТО

Гаджибала Абуталыбов: Кафе «26» будет закрыто, ответственные – привлечены к уголовному наказанию - ФОТО

1news.az