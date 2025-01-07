АДВОКАТ НА СВЯЗИ. Три факта о разрешении на работу в Азербайджане

1news.az продолжает рубрику «Адвокат на связи», в рамках которой адвокат Лейла Акперова рассказывает о законах Азербайджанской Республики простым и доступным языком.

Напомним, что целью рубрики является повышение юридической грамотности населения, которая необходима каждому человеку для того, чтобы знать свои права и не дать себя обмануть.

Акперова Лейла Микаил гызы окончила юридический факультет Бакинского государственного университета с отличием. В юридической сфере обладает 10-летним профессиональным опытом. Работала в качестве юриста в различных банках, страховых компаниях и государственных учреждениях. Специализирована в основном в области коммерческого, корпоративного и договорного права. Тем не менее в качестве адвоката Лейла Акперова также предоставляет юридические услуги по семейным спорам, наследственным, миграционным, жилищным и другим вопросам гражданам Азербайджана и иностранцам, представляет их интересы в судах Азербайджанской Республики. Свободно владеет азербайджанским, русским и английским языками, осуществляет свою юридическую деятельность на этих языках. На данный момент является членом Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики.

На этот раз Лейла Акперова рассказывает о…

фактах о разрешении на работу в Азербайджане

«Как остаться в Азербайджане?»; «Как открыть и вести бизнес?»; «Как получить вид на жительство?» Все больше иностранцев задаются этими вопросами – Азербайджан однозначно стал популярен в последнее время. Но мало получить вид на жительство, необходимо и обеспечить себя работой, при этом не пренебрегая разрешением на работу. А что нужно знать о разрешении на работу?

Первое - иностранцам, которые состоят в браке с гражданами Азербайджана либо у которых есть несовершеннолетние дети – граждане Азербайджана (обратите внимание, здесь речь идет именно о детях до 18 лет), нет необходимости получать разрешение на работу.

Наряду с этим, есть ряд случаев, когда такое разрешение тоже не требуется. Например, если у иностранца имеется разрешение на постоянное проживание, или если он занимается коммерческой деятельностью в Азербайджане, то ему не нужно получать разрешение на работу.

Второе – документы для разрешения на работу подает работодатель, а не вы. То есть, вы сначала находите компанию, которая хочет вас нанять, а затем эта компания обращается в Миграционную службу для получения разрешения на работу для вас. При этом среди документов обязательно должно быть письмо-обоснование, почему компания хочет нанять именно вас.

И третье, самое важное: не пренебрегайте разрешением на работу, если оно необходимо. Ведь работа на территории Азербайджана без разрешения в случаях, если такое разрешение требуется, влечет за собой штраф от 300 до 400 манатов, а то и вовсе выдворение за пределы Азербайджанской Республики.

С уважением,

адвокат Лейла Акперова».

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